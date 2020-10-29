Жители Мариуполя заплатят за газ в двенадцать раз больше дончан

Голубое топливо влетит жителям Мариуполя и всей Украины в «копеечку». Фото: facebook.com/MariupolgaZZ

Украинская компания «Нафтогаз» анонсировала повышение цены голубого топлива для бытовых потребителей в ноябре на 35%. Теперь по тарифу «Месячный» украинцы заплатят 6,33 гривны за кубометр, а в «Годовом» придется платить по 6,45 гривны за кубометр. Причем эти цены даны без учета стоимости доставки газа.

В частности, в подконтрольном Киеву Мариуполе кубометр газа с 1 ноября будет стоить 8,64 гривны. Плюс 1,31 гривны за доставку. Итого – 9,95 гривны. Что равно 25,87 рубля (при курсе 2,6 рубля за 1 гривну). Для сравнения: жителю Донецка кубометр газа обходится в 2,18 рубля. Почти в 12 раз дешевле!

Кстати, повышение цен на газ приведет к увеличению тарифов на услуги теплоснабжения для населения. Ориентировочно на 20% В Мариуполе сейчас отопление и горячая вода стоят в 6 раз дороже, чем в Донецке.

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