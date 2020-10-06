Жители Мариуполя платят за отопление и горячую воду в шесть раз больше дончан

Донецким пенсионерам в январе повысят выплаты на 20 процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

Даже после подорожания в октябре тарифы на жилищно-коммунальные услуги в ДНР значительно ниже, чем на подконтрольной Украине территории Донбасса. Но при этом среди дончан находится немало недовольных.

- Снова все подорожало, а пенсия нет, - возмущалась пожилая женщина на рынке в Пролетарском районе Донецка, собрав вокруг себя сочувствующих.

Для доказательства перечисляла: картошка – на три-пять рублей, масло растительное – на десятку, сахар – на десять-пятнадцать. За коммуналку тоже поднимут тарифы в октябре.

- И курс доллара подскочил, - последний аргумент был особенно весомым, словно бабушка на свою пенсию регулярно валюту покупает.

Впрочем, дончанка права: в ДНР в последнее время действительно выросли цены на часть продуктов. Связано это с их подорожанием в России. Засушливое лето отразилось на урожае.

А вот пенсию у пожилых людей поднимут в январе – на 20%. А потом еще и в июле. Глава ДНР Денис Пушилин напомнил об этом во время Прямой линии 22 сентября.

Тарифы на коммуналку в Донецке тоже выросли, но только на горячую воду и отопление. Точнее, их подняли до общереспубликанских. Сделали это для трех крупных городов, где проживает большая часть населения ДНР, а также для поселка энергетиков. Тарифы увеличились в Донецке на 28%, в Горловке – на 17,8%, в Макеевке – на 5,1%, в поселке Новый Свет — на 72%. Напомним, до последнего времени у нас в городах была разная стоимость тепловой энергии для населения, хотя основное предприятие одно – «Донбасстеплоэнерго». С 1 октября эта диспропорция была устранена. Теперь тарифы стали едиными по Республике - 681,10 руб./Гкал за отопление и 44,34 руб. за 1 куб. м горячей воды. Тарифы на электроэнергию, холодную воду и газ остались прежними.

Наверное, нелишне напомнить, что в Республике стоимость жилищно-коммунальных услуг остается значительно ниже, чем в России или Украине.

Возьмем для сравнения подконтрольный Киеву Мариуполь.

Выясняется, что мариупольцам отопление обходится в 6,3 раза дороже, чем дончанам (4292,29 руб./1 Гкал, при курсе гривны к рублю – 2,55);

- горячая вода – в 6 раз (267,29 руб./1 куб.м);

- холодная вода – в 3,3 раза (41,74 руб./1 куб.м);

- электроэнергия – почти в 4 раза (4,28 руб./1 квт/ч);

- газ – почти в 8 раз (17,24 руб./1 куб.м).

С другой стороны, металлурги в Мариуполе зарабатывают едва ли не на порядок выше, чем в Донецке. Но это металлурги. А обычные пенсионеры получают не больше дончан. К тому же у значительной части пожилых людей из ДНР сохранилась и украинская пенсия. Между прочим, хорошее подспорье в нынешней трудной жизни.

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