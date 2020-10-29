На юге ДНР 24-летний мирный житель подорвался на украинской мине

Участок, где случилась трагедия, был обозначен знаками о минной опасности. Фото: Пресс-центр штаба ООС

24-летний житель получил минно-взрывные травмы в результате срабатывания взрывного устройства, установленного украинскими военными. Об этом сообщили сегодня в управлении Народной милиции (УНМ) Республики.

- Мирный житель, 1996 года рождения, передвигался по берегу ставка на западной окраине села Григоровка. Военнослужащие Народной милиции оказали пострадавшему первую доврачебная помощь, после чего он был доставлен в больницу Тельманово.

В УНМ отметили, что заминированный украинскими военными участок был обозначен знаками о минной опасности.

Командование Народной милиции ДНР обратилось ко всем жителям с просьбой проявлять бдительность и не пренебрегать знаками минной опасности. А о найденных опасных предметах немедленно сообщать по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры.

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