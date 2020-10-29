Погиб защитник ДНР от взрыва боеприпаса, который сбросил украинский беспилотник

Украинские военные в нарушение договоренностей используют на передовой беспилотники. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Военнослужащий ДНР погиб в результате срабатывания взрывного устройства, сброшенного с ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) украинской армии. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции (УНМ) Республики.

Сегодня в 8.30 утра в районе села Набережное на юге ДНР украинские военные применили ударный БЛА. По данным УНМ, беспилотник был запущен в направлении района, где находились сотрудники МЧС ДНР, проводившие работы по разминированию неразорвавшихся мин от 82-миллиметрового миномета, выпущенных накануне с позиций 53-й бригады.

- Во время пролета над нашими позициями БЛА был подбит огнем из стрелкового оружия. Однако беспилотник успел совершить сброс взрывного устройства на позиции наших защитников. С прискорбием сообщаем, что при срабатывании сброшенного боеприпаса погиб защитник нашей Республики, – сказано в сообщении УНМ.

Это первый военнослужащий ДНР, погибший за период после введения с 27 июля дополнительных мер контроля перемирия.

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