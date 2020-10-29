В шлепанцах по шпалам шел в Россию: Жителя Донбасса задержали на границе недалеко от Харькова

Житель Красноармейска в шлепанцах топал по шпалам в Россию. Фото ГПСУ

Украинские пограничники задержали жителя подконтрольного Киеву Красноармейска (переименован на Украине в Покровск). Он пытался незаконно пересечь границу с Россией в Харьковской области. Об этом инциденте рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Нарушителя остановили возле села Гранов, буквально в нескольких сотнях метров от украинско-российской границы. Именно через этот населенный пункт проходит железная дорога, соединяющая Харьков и Белгород. Поэтому сбиться с пути невозможно, если идти по шпалам.

- Мужчина путешествовал в летних шлепанцах, очевидно забыв надеть ботинки, он был пьян, – рассказали пограничники.

Задержанный объяснил, что таким образом хотел сократить дорогу в Россию. При себе он имел лишь внутренний паспорт гражданина Украины. Как житель Красноармейска дотопал до Харьковской области, неизвестно. Но в Россию его бы все равно не впустили. С 1 марта граждане Украины имеют право попасть на территорию РФ только по заграничным паспортам. И, понятное дело, только через официальные пункты пропуска.

Теперь незадачливому путешественнику светит штраф от 3400 до 8500 гривен (от 9100 до 22100 рублей). Но могут и посадить на 15 суток.

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