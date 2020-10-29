Во время заседания Контактной группы ВСУ почти вчетверо увеличили интенсивность обстрелов территории ДНР

По селу Набережное на юге ДНР украинские военные стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ВСУ за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. И это в день, когда проходило очередное заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

По информации представительств ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные 4 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив 18 мин и гранат. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 5 единиц.

Под огнем на донецком направлении оказался район села Яковлевка под Ясиноватой, на горловском – поселки Доломитное и Железная Балка, а также окрестности села Набережное на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм и гранатометы (СПГ, РПГ и АГС).

Лишь по счастливой случайности никто из мирных граждан не пострадал. Не зафиксировано и повреждений гражданской инфраструктуры.

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