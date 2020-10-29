Коронавирус в ДНР: Двадцать пять жителей Республики умерли за сутки от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболел 171 житель, а 25 – умерли. За это время после выздоровления от COVID-19 выписали рекордное количество жителей - 300.

- Выявлен 171 случай заболевания COVID-19. Пациентам оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 6433. На лечении – стационароном и амбулаторном - сейчас находятся 2810 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 3115. Из них 300 – за минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 25 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 32 до 73 лет и женщины в возрасте от 42 до 84 лет. Общее количество умерших – 508.

Также за сутки выявлено 189 случаев пневмоний, 129 человек госпитализировали. Всего на лечении 2226 пациентов с пневмониями, из них 493 на кислородной поддержке.

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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