Ольга Кобцева: Украина не подтвердила назначение двух новых КПП, которые готовят к открытию в Донбассе

Ольга Кобцева заявила о двойственной позиции Киева. Фото: ЛИЦ

Украина не подтвердила функциональное назначение контрольных пунктов пропуска (КПП) через линию соприкосновения у Счастья и Золотого, которые по ранее достигнутым договоренностям должны быть автомобильными. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева.

Она рассказала, что на прошедшем в среду, 28 октября, заседании Контактной группы украинская сторона выдвинула новую интерпретацию функционального назначения пунктов пропуска.

- По КПП «Золотое» Украина умалчивает, а теперь в лице первого заместителя главы украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова прозвучало, что на Счастье будет пешеходный переход. Украина сама себя опротестовала. Поэтому вопрос открытия дополнительных пунктов пропуска остается в подвешенном состоянии из-за отсутствия официальной позиции со стороны Киева, - сказала Кобцева.

Она напомнила, что в рамках договоренностей, достигнутых в марте между ЛНР и Киевом, в районе Счастья и Золотого должны быть открыты пункты пропуска с возможностью проезда транспортных средств.

Как заявила украинская сторона в ТКГ, открытие этих КПП намечено на 10 ноября.

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