Луганский политолог дал оценку местным выборам на Украине

Низкая явка на местных выборах продемонстрировала разочарование партией Зеленского. Фото: cvk.gov.ua

Прошедшие, 25 октября, местные выборы на Украине, продемонстрировали разочарование общества партией президента Владимира Зеленского «Слуга народа», заявили луганский политолог Александр Проценко.

- За всю историю украинской независимости не было ни одного случая, когда победившая на предшествующих выборах партия не получила бы на местных выборах ни одного мэрского кресла в областных центрах, - говорит Проценко. - А тем более партия, которая с рекордным показателем впервые сформировала монобольшинство в парламенте, взяв максимальный кредит народных надежд.

Политолог рассуждает, что если даже «слуги» одержат победу во втором туре в двух-трех областных центрах, все равно это лишь подсластит пилюлю.

- Разгром состоялся, - отмечает Александр Проценко, - и на фоне рекордно малой явки, что еще контрастнее подчеркивает масштабы разочарования в украинском обществе. Вряд ли можно говорить о реальной демократии в ситуации, когда к власти приходит человек, которого поддержал только каждый шестой житель города. Хотя относительно современной Украины слово «демократия» уже давно уместно лишь в контексте едкой иронии", - сказал политолог.

По мнению Проценко, без перестройки на принципах федерализма в стране будет и дальше процветать «феодальная хуторизация».

- С перспективами вылиться в постепенную «сомализацию» – с учетом огромного количества оружия на руках у населения, - сказал политолог.