Коронавирус в ЛНР: За сутки COVID-19 заболели 22 жителя Республики

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

За минувшие сутки коронавирусом в ЛНР заболели 22 жителя. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 1511 случаев заражения опасной инфекцией. 72 человека, заразившихся COVID-19, скончались. Из них один – за прошедший день. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1511. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1145 человек. Из них 21 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики еще весной ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Потом большая часть ограничительных мер значительно смягчена. А сейчас идет процесс усиления карантинных мероприятий.

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