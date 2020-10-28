В ЛНР запустили производство приборов для обеззараживания воздуха

Проектная мощность предприятия позволяет производить до 500 рециркуляторов в месяц. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Для предотвращения распространения коронавируса в ЛНР, в Республике начали производство рециркуляторов для очистки и обеззараживания воздуха. Глава государства Леонид Пасечник проинспектировал цех, где происходит сборка приборов.

- Мне очень приятно, что у нас есть такое производство, - сказал Леонид Иванович сотрудникам предприятия. - На сегодняшний день это очень актуально - это борьба с коронавирусом. Я производственников люблю и уважаю, - говорит Глава ЛНР. - Это те люди, которые своими руками делают благо, и эти блага распространяются на всех жителей Республики. В частности, эти блага еще и достаточно актуальны: это противодействие коронавирусу, профилактика коронавируса.

Глава ЛНР проинспектировал производство. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Отмечается, что производство рециркуляторов было налажено за три месяца.

- Приборы пока представлены в трех моделях: на две, три и пять ламп, - рассказывает и.о. директора предприятия Дмитрий Салимджанов. - В основном поставляем их в бюджетные организации, школьные учреждения и те организации, где сейчас на данный момент идет большой поток людей и где большая вероятность заражения.

Салимджанов подчеркнул, что сейчас идет разработка рециркуляторов для дезинфекции домов и квартир.

- Проектная мощность предприятия позволяет производить до 500 рециркуляторов в месяц, - говорит и.о. директора. - Производство отечественных аппаратов обходится Республике вдвое дешевле, чем закупка аналогов за рубежом.

В школах Луганской Народной Республики установят бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы для очистки воздуха. Это позволит продолжить обучение в очном формате.

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