Коронавирус в ДНР за прошедшие сутки выявили у 160 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за прошедшие сутки выявили еще у 160 человек. Эпидемия набирает обороты пандемии.

- Согласно исследованиям, проведенным 26 октября, выявлено 160 новых случаев заболевания, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Республики.

По данным чиновников, за это же время выписаны 63 человека, 18 умерли. С учетом последних данных, в стране подтверждено 6103 случая новой коронавирусной инфекции: перенесли болезнь 2675, скончались 466, остальные продолжают лечение – не только в стационарах, но и дома.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 в ДНР действует с марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Путь Визенталь»: Киев устраивает на границе Донбасса с Россией тренировки по «деблокированию» украинских пограничников

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)