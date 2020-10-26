Жители России присоединились к празднованию Дня флага ДНР

В ДНР отметили день флага. Фото: архив "Молодой республики"

Общественная организация «Молодая республика» проводила акцию «Цвета флага ДНР». Ее участникам нужно было сделать фотографию в цветах республиканского триколора. После их объединили в одну мозаику, которая теперь будет украшать все онлайн-ресурсы организации. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Молодой республики».

— На протяжении двух недель жители ДНР и России присылали на почту организации личные фотографии с государственным флагом Республики. Представители общественной организации «Молодая Республика» поблагодарили всех за участие и отдельную благодарность выразили общероссийской общественной молодежной патриотической организации «НАСЛЕДИЕ». Отметим, что при создании мозаики также были использованы архивные фото, — говорится в сообщении.

Готовая мозаика из фотографий. Фото: архив "Молодой республики"

В день празднования республиканского триколора в ДНР прошло множество интересных мероприятий. Так, в центре Донецка местные жители развернули огромный триколор.

А семейные пары запустили в небо черно-сине-красные воздушных змеев. Благо, погода позволяла сделать это.

Спортивная молодежь тем временем устроила беговую эстафету с флагом ДНР. Они преодолели расстояние как от Донецка до Краснодара.

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