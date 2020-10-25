Погода в Донецке на завтра: Очередное бабье лето балует дончан теплом

Донецк сейчас особенно прекрасен. Фото: Евгении Ка

Октябрь, сразу напугавший дончан снижением температуры и ветрами, решил взять тайм-аут и побаловать еще всех своим последним теплом.

Завтра, в понедельник, 26 октября, на территории Республики без осадков. Синоптики обещают переменную облачность. Днем дончан ждет +17, вечером температура воздуха снизится до +8.

Такая же температура продержится почти всю наступающую неделю, а вот дожди нам обещают в пятницу, 30 октября.

26 октября отмечается день памяти святого Карпа. В прежние времена этот день называли банное обиходье. На полке протопленной бани настаивали в молоке целебные травы. В этот день внимательно слушали петуха. Если петух запевал раньше девяти часов вечера, назавтра ожидали дождь.

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