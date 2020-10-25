Украинский беспилотник кружит над Зайцево под Горловкой

Зайцево известно, как одна из горячих точек ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Работа украинского беспилотного летательного аппарата отмечена в районе поселка Зайцево на севере Горловки.

- В 12:40 в районе населенного пункта Зайцево зафиксирована работа беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее сегодня ВСУ обстреляли село Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. Документом, в частности, запрещается применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.

Ранее Украина, в лице министра по делам «временно оккупированных» территорий Резникова, заявила, что по политическим соображениям Минск для Украины не является независимой площадкой.

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