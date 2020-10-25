«Я не забыл дончан, но приехать пока не могу»: Грэм Филлипс обратился к жителям Донбасса

Грэм признался, что впервые не сможет побывать в Донбассе за все время войны. Фото: личный архив Грэма Филлипса

Британский журналист Грэм Филлипс признался, что из-за пандемии впервые в этом году не сможет побывать в Донбассе. При этом он уверил дончан, что не забыл о них.

- Я бы не хотел, чтобы вы подумали, что я путешествую по России, кайфую и т.д., и вообще мне уже пофиг на Донбасс. Я сделал абсолютно все, и даже на границе побывал сегодня, чтобы узнать, как можно побывать в ДНР в этом году, - - признался журналист. - И ответ таков: это возможно - Россия выпустит меня, а ДНР впустит. Но как вы говорите по русский - есть нюанс - не будет дороги обратно в Россию из ДНР - гражданин Великобритании может попасть в Россию только авиасообщением, из Великобритании.

Также он заметил, что в этой связи неизвестно, когда он сможет уехать из ДНР в случае необходимости.

- Вы все меня знаете, знаете, как я люблю Донбасс, но просто не могу поставить себя в ситуацию, где нет выхода - то есть если что-то случилось с моей семьей, а мне нужно было уехать и т.д. В жизнь всегда лучше не ставить себя в тупик, неважно, если это самое любимое место.

Грэм Филлипс признался, что не хочет создавать проблемных ситуаций, являясь законопослушным гражданином.

- Поэтому с неохотой принимаю, что этот год будет первым с 2013 года, когда я не буду делать репортажей из Донбасса. Я прошу вас принять мои извинения по этому поводу - я старался! Прорвемся и увидимся в 2021 году это обязательно, - пообещал он.

Тем временем в Республике за прошедшие сутки выявлено 70 новых случаев коронавируса. Все вузы ДНР занимаются в дистанционном режиме, а у школьников пошла четвертая неделя "внеурочных" осенних каникул.

На Украине же суточный прирост пациентов с COVID-19 составляет 6088 человека.

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