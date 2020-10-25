В ДНР за сутки выявлено 70 новых случаев коронавируса

Профилактические меры снова актуальны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семьдесят новых случаев COVID-19 выявлено в ДНР за минувшие сутки.

Там добавили, что за отчетный период из лечебных учреждений ДНР с дважды отрицательными тестами на COVID-19 выписан один человек. Кроме того, зарегистрированы девять летальных случаев.

- С учетом последних данных, в Республике подтверждено 5943 случая заболевания: выписаны 2571 человек, проходят лечение 2924, умерли 448, - сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Завтра состоится очередной пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда под Донецком будет возобновлен 26 октября.

Вузы ДНР продолжают занятия в дистанционном режиме. Школьники же отправлены на дополнительную неделю каникул до 2 ноября. Напоминаем, каникулы длятся уже четвертую неделю.

На Украине же суточный прирост пациентов с COVID-19 составляет 6088 человека.

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