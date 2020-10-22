Министр образования ДНР Михаил Кушаков: Школьные каникулы продлили, надеемся на полноценное обучение после 1 ноября

Министр образования ДНР Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике продлили школьные каникулы. «Комсомолка» дозвонилась Министру образования Михаилу Кушакову, чтобы узнать, как будут учиться дети после каникул и рассматривается ли дистанционный формат обучения.

- На основании рекомендаций Министерства здравоохранения мы продлеваем школьные каникулы еще на одну неделю – до 1 ноября. Вузы и средние профессиональные организации будут на дистанционном обучении до особого распоряжения. Соответствующие указы уже подготовлены, - говорит Михаил Николаевич.

- Рассматривается ли вариант дистанционного обучения после 1 ноября?

- Мы будем делать все, исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения. Будем надеяться на то, что школы выйдут на очное обучение.

Новый учебный год стартовал в ДНР в очном режиме Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Ходят разговоры, что дистанционка может продлиться чуть ли не до конца учебного года.

- Таких планов у нас нет. Если позволит ситуация, если пандемия будет идти на спад, то мы вскоре выйдем на очное обучение.

- Детские сады продолжают работать?

- Детские сады работают в полном объеме со всеми мерами предосторожности. Также будут работать интернаты.

- В Москве школьники 1-4 классов на очном обучении. С 5 по 11 класс – на дистанционном. Рассматривается ли такой вариант для наших школ после 1 ноября?

- Этот вариант также рассматривается, мы рассматриваем все варианты, но надеемся на полноценное очное обучение.

Школьники Донецкой Народной Республики ушли на каникулы 5 октября. Ученики должны были выйти на уроки 26 октября. Теперь дети сядут за парты не раньше 2 ноября.

Многие ждали и предвещали продление каникул.

- Это решение является разумным. Мы не можем подвергать наших детей опасности. Есть вероятность, вирус идет на спад, - комментирует «Комсомолке» учитель одной из макеевских школ Светлана Анатольевна. – Впервые за несколько дней, число заболевших за сутки – меньше ста человек. Возможно, этот показатель будет уменьшаться - и тогда объявят о полноценном очном обучении для школьников. Будем на это надеяться.

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