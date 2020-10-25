Киев заявил, что Минск не устраивает Украину, как переговорная площадка по Донбассу

Украина ищет оправдания не выполнять Минские соглашения. Фото: Штаб "ООС"

Украина ищет пути, чтобы не выполнять Минские соглашения, теперь она заявила, что не считает Минск независимой переговорной площадкой по Донбассу. Мол, Киев вслед за странами ЕС не признал результаты президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявил министр по делам «временно оккупированных» территорий Резников.

- По политическим соображениям Минск для Украины не является независимой площадкой. Сегодня многие страны цивилизованного мира, включая Украину, не признают результаты выборов в Беларуси. Поэтому, конечно, у нас нет доверия к той площадке и мы точно как должностные лица, не поедем в Минск, — заявил украинский министр.

Ранее, 20 октября, Резников заявил, что граждан народных республик, которые занимают руководящие посты или находятся у власти, ожидает ограничение в правах и другие преследования после возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса.

Тем временем вооруженные формирования Украины (ВФУ) в минувшие сутки соблюдали режим прекращения огня и дополнительные меры контроля и усиления перемирия в Донбассе. Однако, за предыдущий отчетный период украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы, стрелковое оружие и гранатометы.

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