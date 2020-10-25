В ДНР выпустили марку к юбилею донецкого художника

Марку выпустили к юбилею художника. Фото: ДАН

Государственное предприятие «Почта Донбасса» ввело в обращение почтовый блок и конверт к 80-летнему юбилею Народного художника Украины Григория Тышкевича.

- Государственное предприятие «Почта Донбасса» продолжает филателистическую серию «Донецкий республиканский художественный музей» внеплановым выпуском почтового блока, посвященного творчеству донецкого художника Григория Тышкевича и приуроченного к его 80-летнему юбилею, – сообщили в пресс-службе госпредприятия.

На почтовом блоке № 41 размещена художественная марка № 225 «Утро на шахте «Мушкетовская-Заперевальная». 1972 год». Марка дублирует известную картину Тышкевича. В качестве фона выбрано изображение экспозиции, размещенной в зале музея. Тираж марки и блока – 2000 экземпляров, стоимость 54 рубля.

Лицевую сторону конверта первого дня № 166 «Григорий Антонович Тышкевич» украшает автопортрет художника. С обратной стороны размещена цитата из его интервью. Тираж – 1000 экз. Стоимость 12 руб.

Накануне состоялась выставка картин народного художника Григория Тышкевича в художественном музее "Арт-Донбасс". Она открылась 22 октября и продлится до 15 января 2021 года. Более двухсот картин представлены художником - иллюстрирующих его творческий путь в разные периоды жизни, поиск жанров, стилей, художественных средств выразительности.

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