В Донбассе начальник медслужбы из 80-й бригады ВСУ сжег медпункт, чтобы скрыть кражу лекарств от коронавируса

Медпункт тушили украинские пожарные. Фото ГСЧС Украины

В подконтрольном Украине Станично-Луганском районе начальник медицинской службы батальона 80-й бригады ВСУ сжег медпункт, чтобы украсть дефицитные медикаменты для лечения коронавирусной инфекции.

- 23 октября в районе села Нижняя Ольховая загорелся медпункт 1-го десантно-штурмового батальона 80-й бригады. Сотрудники военной службы правопорядка и СБУ установили факт умышленного поджога двумя военнослужащими батальона – начальником медицинской службы старшим лейтенантом Свешниковым и его подчиненным старшим солдатом Карпенским, – рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Выяснилось, что поджог был совершен с целью сокрытия недостающих медикаментов, предназначенных для лечения коронавирусной инфекции. Во время обыска нашли более 500 коробок с лекарствами, медпрепаратами и оборудованием, которые были спрятаны в подвальном помещении медпункта.

Тем временем, из-за роста количества больных COVID-19 в соединениях ВСУ и нехватки изоляторов для инфицированных военнослужащих в зоне ООС экстренно развернули инфекционные отделения на базе военно-медицинского госпиталя в Северодонецке.

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