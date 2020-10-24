Зеленский в сотни раз занизил потери украинской армии в Донбассе с начала перемирия

Владимир Зеленский часто приезжает в Донбасс, но о реальных потерях ВСУ не знает, или скрывает. Фото: ОПУ

Сегодня, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с координатором системы ООН в Украине Асенефа Лубрани похвастался, что в ВСУ всего одна боевая потеря за время режима тишины в Донбассе.

- Весь мир видит, что за последние 90 дней у нас только одна боевая потеря, - отметил верховный главнокомандующий.

На самом деле украинская армия несет в Донбассе громадные небоевые потери, о которых Зеленский предпочитает не распространяться. Или же от него скрывают реальные цифры.

Так, по данным разведки Народной милиции ЛНР, только за последнюю неделю (с 18 по 24 октября) небоевые потери личного состава оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», противостоящей ЛНР, составили 14 военнослужащих. А с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня - 230 военнослужащих.

В частности, потери 25-й отдельной воздушно-десантной бригады составили 80 человек, 30-й отдельной механизированной бригады (омбр) – 59 человек, 14-й омбр – 38 человек, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады – 12 человек, 24-й омбр – 41 человек.

- Основными причинами являются летальные исходы от коронавируса, подрывы на собственных минах, несоблюдение требований безопасности и неуставные взаимоотношениями между военнослужащими, - пояснили в Народной милиции ЛНР.

А ведь есть еще тактические группировки «Восток» и «Мариуполь», которые противостоят защитникам ДНР.

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