В Енакиево сотрудники МЧС спасли 89-летнюю жительницу

Сотрудники МЧС за минувшие сутки ликвидировали 56 пожаров. Фото: МЧС ДНР

23 октября сотрудники МЧС спасли 89-летнюю жительницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР

- Спасатели Енакиево через оконный блок попали в квартиру на первом этаже трехэтажного дома по улице Комсомольской. В комнате они обнаружили женщину 1931 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в больницу, - говорится в сообщении.

Тем временем, на пожаре в Енакиево погиб ровесник спасенной. Загорелся трехэтажный многоквартирный дом по улице XX Партсъезда. Пожаром были уничтожены деревянный пол, вещи и мебель на площади 3 квадратных метров. От МЧС ДНР привлекались 4 машины спецтехники и 17 сотрудников.

Всего в ДНР за минувшие сутки ликвидировано 56 пожаров, из них 18 – загорание сухой растительности.

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