На улице Артема в Донецке реконструируют полукилометровый участок водовода

В центре Донецка реконструируют полукилометровый участок водовода. Фото: Пресс-служба министерства транспорта ДНР

Что за раскопки на разделительной полосе по улице Артема? – подумали многие водители, проезжая по центру Донецка.

В министерстве транспорта пояснили – ремонт водовода.

- На улице Артёма в самом центре Донецка запланирована реконструкция водовода от бульвара Шевченко до проспекта Гурова. Участок работ составит 495 метров. Цель этих работ - улучшение качества водоснабжения, поскольку действующий участок давно представлял проблему для коммунальных служб и нуждался в ремонте, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник отдела водоснабжения и водоотведения Минстроя Сергей Иванов уточнил, что ремонт проводится в рамках выполнения Постановления Правительства «О реализации мероприятий по повышению эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики в 2020 году».

Также сообщается, что окончание работ запланировано в декабре этого года.

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