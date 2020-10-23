Басурин: Ситуация с коронавирусом в украинской армии приобрела угрожающие масштабы

В ВСУ коронавирус набирает угрожающие масштабы. Фото: штаб ООС

В вооруженных формированиях Украины фиксируется все больше заболевших коронавирусной инфекцией.

- Более остро на прошедшей неделе встал вопрос распространения коронавирусной инфекции, которая приобрела в вооруженных формированиях Украины угрожающие масштабы, - говорит заместитель начальника Управления НМ ДНР Эдуард Басурин. - На фоне заявлений украинских властей о закупке в США дорогостоящего, но малоэффективного препарата для лечения коронавируса и развертывании двух мобильных госпиталей вместимостью до 500 человек каждый ситуация в ВФУ ухудшается с каждым днем.

Басурин отметил, что с 18 по 23 октября в медицинские учреждения во временно подконтрольной украинским властям части Донбасса поступило больше трехсот военнослужащих.

- 13 военных из этого числа умерли, еще более 30 находятся в крайне тяжелом состоянии под аппаратами искусственной вентиляции легких, - сообщил Эдуард Александрович.

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