Коронавирус в ДНР: Для приема больных COVID-19 перепрофилировали корпус ДоКТМО

Перепрофилирован 14 корпус. Фото: Минздрав ДНР

В связи с тем, что число заболевших коронавирсом в ДНР растет, на базе ДоКТМО в Донецке открыли дополнительное отделение для лечения COVID-19.

- Отделения к приему пациентов готовы. Наши врачи, безусловно, не сталкивались с работой в подобном формате, однако боевой дух и готовность оказывать помощь – в крови каждого из нас, - сказал заместитель главного врача по медицинской части ДоКТМО Иван Плахотников.

Отмечается, что планируется открытие дополнительных отделений.

- Перепрофилирование отделений учреждения здравоохранения третьего уровня оказания медицинской помощи – это вынужденная мера, подготовка к которой проводилась на протяжении недели: перевод пациентов в иные отделения, в которых им будет продолжаться оказание медицинской помощи в полном объеме, проводилось распределение необходимых расходных материалов, перераспределялся поток пациентов и иное», - рассказал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

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