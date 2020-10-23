Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 октября 2020 года: За все время COVID-19 диагностировали у 5735 жителей

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 136 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 22 октября исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 136 жителей.

- Всего по состоянию на 10.00 23 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 5735, - сообщают в Минздраве ДНР. - За сутки выписано 16 человек. Кроме того, зарегистрировано 19 летальных случаев – мужчины в возрасте от 49 до 82 лет и женщины в возрасте от 61 до 74 лет.

В здравоохранительном ведомстве рассказали, что за все время от коронавируса излечились 2525 человек. Зарегистрировано 423 летальных случая. Лечение продолжают 2787 пациентов.

За сутки выписано 16 человек. Кроме того, зарегистрировано 19 летальных случаев – мужчины в возрасте от 49 до 82 лет и женщины в возрасте от 61 до 74 лет.

Также за сутки выявлено 221 случай пневмоний, из них 93 госпитализировано.

- Всего на лечении 2098 пациентов с пневмониями, из них 419 на кислородной поддержке, - сказали в министерстве.

Тем временем, Российская Федерация поможет ДНР в борьбе с коронавирусом. В состав гуманитарного груза войдут тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование

Напомним, что осенние школьные каникулы в Республике продлены еще на неделю. Согласно приказа минобраза ДНР они окончатся 1 ноября.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.