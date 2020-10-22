В ДНР за неделю больше 8 500 жителей заболели ОРВИ

В ДНР ОРВИ за неделю заболели больше 8500 жителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Донецкой Народной Республике у больше 8500 жителей выявили острые респираторные вирусные инфекции за прошедшую неделю. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За неделю зарегистрировано 8583 случая острых респираторных вирусных инфекций, показатель заболеваемости - 37,8 на 10 000 населения, - говорится в сообщении.

Эти данные ниже показателей предыдущей недели на 8,7 процента и вдвое ниже эпидемиологического порога. С осложнениями после ОРВИ из общего числа заболевших госпитализировано 159 человек, в том числе 155 детей.

Также отмечается, что летальные случаи от осложнений ОРВИ на сегодня в Республике не зарегистрированы. Случаев гриппа лабораторно пока не подтверждено. Большая эпидемия гриппа, как прогнозирует ВОЗ, ожидается в декабре. Он будет циркулировать одновременно с коронавирусом. Особая опасность в формировании смешанных инфекций и тяжелых осложнений. Вплоть до летальных исходов.

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