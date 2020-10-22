«Новые хозяева собирались усыпить пса»: Абхаза спас приют «4 лапки»

Абхаз в вольере. Фото: «4 ЛАПКИ»

Недавно у собаки по кличке Абхаз умер хозяин, и он попал к соседям, которые посадили его на короткую цепь. В ответ на такое отношение, Абхаз вполне справедливо отреагировал агрессией и не захотел признавать в этих добродетелях, свою новую семью. Ну а они, больше ничего не придумали, кроме как усыпить бедолагу.

«4 ЛАПКИ», узнав историю Абхаза из социальных сетей, решил спасти его. Для этого им надо было благоустроить вольер. Сотрудники приюта объявили под это сбор средств – по смете, требовалось 23 тысячи рублей. Неравнодушные жители не заставили себя долго ждать.

- С вашей помощью, мы собрали необходимую сумму для переоборудования вольера и в очень сжатые сроки успели сделать все, чтобы принять Абхаза в нашу дружную семью «4 ЛАПКИ». Благодарим всех, кто сопереживал, помогал и принимал участие в спасении собаки! - сообщила постом в соцсетях руководитель приюта Ирина Волик.

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