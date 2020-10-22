В Торезе задержали вора, который уснул на месте преступления. Фото: МВД ДНР

В Торезе 15-летний подросток разбил камнем стекло припаркованного авто, проник в него, вырвал из торпеды магнитолу, а затем решил чуть отдохнуть на пассажирском сидении. Заснувшего воришку задержали местные полицейские. Об этом сегодня сообщили в МВД ДНР.

- Спящего воришку заметил знакомый потерпевшего, который проходил мимо. Изрядно выпивший подросток сидел на переднем пассажирском сиденье, у него на коленях находилась похищенная магнитола. Мужчина сообщил о случившемся владельцу автомобиля, который вызвал наряд полиции, - отметили в МВД.

Подросток был ранее судим за совершение краж. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК ДНР «Покушение на кражу с причинением значительного ущерба гражданину». Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как подписаться на газету «Комсомольская правда»

Подарите подписку на любимую газету своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам (подробнее)