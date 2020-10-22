В Донбассе КПВВ «Еленовка» откроется 23 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

23 октября можно будет проехать через контрольный пункт в Еленовке, что под Донецком. Об этом сегодня сообщили в Межведомственном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

- В пятницу, 23 октября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9.00 до 18.00. Для въезда в Республику необходимо получить разрешение в оперативном штабе по коронавирусу, а для выезда нужно иметь украинскую прописку, - говорится в сообщении.

Въезжающим необходимо заполнить бланк-согласие на направление в стационар для проведения обследования. Желающие могут сдать платный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию при прохождении КПП. В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания). Если тест окажется положительным, то пациенты направляются в инфекционное отделение для проведения дальнейшего обследования.

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