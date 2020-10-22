Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 октября 2020 года: За все время заразились 5599 человек

За сутки пневмонию выявили у 193 жителей, из них 83 – госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР лабораторно выявили у 5599 человек.

- Согласно исследованиям, проведенным 21 октября, выявлено 90 новых случаев заболевания. Кроме того, зарегистрировано 19 летальных случаев – мужчины в возрасте от 55 до 82 лет и женщины в возрасте от 56 до 83 лет, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки у 193 человек выявили пневмонию, из них 83 – сразу же госпитализировали. Всего на лечении 2096 пациентов с пневмониями, из них 303 - на кислородной поддержке (+27 за сутки).

Сейчас в Республике находятся на лечении (стационарном и амбулаторном) - 2686 пациентов, выписаны - 2509 человек, летальных случаев - 404.

Всего в мире на утро 22 октября 41 487 185 подтвержденных заболевших COVID-19 (+115 604 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: на 22 октября всего выявлено 322 879 инфицированных (+7 053 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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