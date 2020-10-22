В Минздраве ДНР призвали жителей не устраивать ажиотажа с антибиотиками

В Минздраве призвали жителей не устраивать ажиотажа с антибиотиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В случае появления симптомов простудного заболевания медики призывают не заниматься самолечением. Актуальное лечение может назначить только лечащий врач.

- Важно знать, что, как и любой другой вирус, коронавирус не лечится антибиотиками. Он снижает иммунную систему и защиту организма, это может вызвать осложнения, которые и будут лечить антибиотиками. Однако, произвольный прием антибиотиков может привести к негативным последствиям, например, различным осложнениям или формированию лекарственной устойчивости возбудителей, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Ведь неслучайно уже два года подряд Всемирная организация здравоохранения проводит День борьбы с бесконтрольным употреблением антибиотиков. При появлении первых симптомов заболевания обращайтесь по телефону горячей линии Минздрава Республики 277 или к своему участковому врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДНР медиков оденут в марлевые костюмы

В «скафандрах» тяжелее работать (подробности)