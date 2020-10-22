В ДНР медиков оденут в марлевые костюмы

Александр Оприщенко выбрал хлопчато-бумажный костюм. Скриншот с видео Первого республиканского

И.о. министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко примерил несколько костюмов для врачей, которые заходят в боксы к больным с коронавирусом, и остановился на хлопчато-бумажном варианте.

- Он из многослойной ткани, которая позволяет организму дышать, - комментирует Александр Александрович. – Практичный костюм не сковывает движений. К сожалению, такие есть не во всех госпитальных базах. Например, в инфекционном стационаре на базе ЦГКБ № 1 используют более плотные костюмы (так называемые скафандры), которые трудно пропускают воздух, в них невозможно находиться даже один час.

А среднее время пребывания врача в «красной зоне», где лежат больные с COVID, от 6 до 12 часов.

В Минздраве ДНР добавили, что хлопчато-бумажные костюмы прошли санитарно-гигиенические экспертизы, на них есть сертификаты.

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