В Донбассе украинские военные симулируют симптомы коронавируса для уклонения от службы

Украинские военнослужащие симулируют симптомы коронавирусной инфекции для уклонения от службы в зоне операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В 24-й бригаде отмечены случаи симуляции симптомов коронавирусной инфекции. 20 октября 12 военнослужащих 3-го батальона отказались нести боевое дежурство на передовой, мотивируя это тем, что у их сослуживцев, находящихся на карантине, симптомы не подтвердились и они уклоняются от службы, - рассказал он.

Сейчас в Донбассе действует очередное перемирие. Соответствующий документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, дооборудование позиций, полеты беспилотников. Также он предусматривает применение к нарушителям дисциплинарных мер.

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