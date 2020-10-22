В Горловке украинский беспилотник сбросил мину на дом. Фото: телеграм-канал Ивана Приходько

В прифронтовой Горловке в результате обстрела с беспилотника сгорел дом в Калининском районе. Об этом сегодня в своем Телеграм-канале сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- По предварительным данным, в результате обстрела с беспилотника в 04.20 утра в поселке Молочный по улице Фруктовая, дом 30, уничтожено: дом - полностью, хозяйственная постройка и деревянный навес - полностью, сена- 400 тюков. Без пострадавших, - написал глава Горловки.

МЧС также зафиксировало факт пожара в результате попадания взырвоопасного предмета и сообщило, что для его тушения привлекалось шесть единиц техники и девятнадцать человек личного состава.

Для уточнения обстоятельств происшествия на место обстрела выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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