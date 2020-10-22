Министр образования ДНР Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР продлили школьные каникулы. До 1 ноября учащиеся 1-11 классов учиться не будут. Об этом Комсомолке сообщил Министр образования ДНР Михаил Кушаков.

- На основании рекомендаций Министерства здравоохранения мы продлеваем школьные каникулы еще на одну неделю – до 1 ноября. Вузы и средние профессиональные организации будут на дистанционном обучении до особого распоряжения. Соответствующие указы уже подготовлены, - сообщил Михаил Николаевич.

- Рассматривается ли вариант дистанционного обучения после 1 ноября?

- Мы будем делать все, исходя из рекомендаций Министерства здравоохранения. Будем надеяться на то, что школы выйдут на очное обучение.

- Ходят разговоры, что дистанционка может продлиться чуть ли не до конца учебного года.

- Таких планов у нас нет. Если позволит ситуация, если пандемия будет идти на спад, то мы вскоре выйдем на очное обучение.

Напомним, школьники Донецкой Народной Республики ушли на каникулы 5 октября. Ученики должны были выйти на уроки 26 октября. Теперь дети сядут за парты не раньше 2 ноября.

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