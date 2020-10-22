Украинские боевики из Авдеевки обстреляли из минометов предместье Ясиноватой. Фото: штаб «ООС»

Украинские боевики обстреляли из минометов окрестности Яковлевки под Ясиноватой. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Утром Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Яковлевка, было выпущено три мины калибром 82 миллиметра, - говорится в сообщении.

Боевики вели огонь со стороны подконтрольной украинской войскам Авдеевки. Это уже не в первый раз вооруженные формирования обстреливают Яковлевку. Под один из обстрелов попала ремонтная бригада железнодорожников, работавшая в том районе.

Напомним, что сегодня в прифронтовой Горловке в результате обстрела с беспилотника сгорел дом. Для уточнения обстоятельств происшествия на место обстрела выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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