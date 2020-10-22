Коронавирус в ДНР: Минздрав сообщил о снижении суточного прироста числа пациентов с COVID-19

Минздрав сообщил о снижении суточного прироста числа пациентов с COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 5599 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 21 октября, выявлено 90 новых случаев заболевания. Кроме того, зарегистрировано 19 летальных случаев – мужчины в возрасте от 55 до 82 лет и женщины в возрасте от 56 до 83 лет, - говорится в сообщении.

На сегодня в Республике находятся на лечении (стационарном и амбулаторном) - 2686 пациентов, выписаны - 2509 человек, летальных случаев - 404.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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