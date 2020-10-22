Глава Минздрава ДНР купил за свои деньги аппараты для кислородной поддержки пациентов с ковидной пневмонией

Александр Оприщенко призвал людей ходить в масках. Фото: МЗ ДНР

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко совершил рабочие визиты в госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 и после купил за свои деньги пять увлажнителей кислорода для кислородной магистрали в Центральную горбольницу № 1 города Донецка.

- Через эти аппараты осуществляется подача увлажненного кислорода, когда это жизненно необходимо пациенту, - рассказал Александр Александрович.

По данным Минздрава, сейчас в ДНР всего на лечении 2053 пациента с пневмониями, из них 396 - на кислородной поддержке (+67 за сутки).

Министр призвал людей ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию (не меньше метра десяти) и ограничить количество своих контактов.

- Не нужно быть безответственными, ведь могут заболеть и ваши родные, и окружающие – особенно те, кому 65 лет и больше. Это вопрос жизни и смерти, - сказал он.

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