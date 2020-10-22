Главный санврач ДНР Мирослава Романченко – жителям: ситуация с коронавирусом зависит от каждого из вас

В ДНР каждый день тяжелыми пневмониями заболевает на десять человек больше, чем выздоравливает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эпидемия коронавирса в ДНР набирает обороты. Каждый день тяжелыми пневмониями заболевает на десять человек больше, чем выздоравливает.

- Прогноз относительно дальнейшего развития ситуации с COVID-19 зависит от каждого из нас. Каждому нужно спросить у самого себя: «Что я сделал для того, чтобы ситуация улучшилась. Одеваю ли я маску, соблюдаю ли я социальное дистанцирование, часто ли мою руки?» - сообщила главный санитарный врач ДНР Мирослава Романченко.

Грипп, большая эпидемия которого, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, ожидается в декабре, может усугубить ситуацию. Его новые штаммы типа А вызывают не менее тяжелые пневмонии, чем COVID-19. А если еще начнут формироваться смешанные инфекции, то эпидемиологическая ситуация и вовсе может зайти в глухой угол.

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