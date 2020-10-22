ЦРБ рекомендует представителям бизнеса переходить на удаленное обслуживание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с усилением распространения коронавирусной инфекции Центральный Республиканский Банк рекомендует представителям бизнеса использовать возможности системы дистанционного обслуживания «Клиент – банк». Об этом сообщает пресс-служба ЦРБ.

- Современные банковские технологии, которые мы используем, позволяют минимизировать необходимость посещения отделений банка, что снижает риск заражения коронавирусом и существенно экономит время клиентов на проведение финансовых операций, - рассказали в пресс-службе.

На сегодня среди клиентов банка уже 65% юрлиц и 43% физлиц - предпринимателей являются пользователями системы «Клиент – банк».

Стоимость услуги подключения к системе «Клиент-Банк» составляет 400 рублей (для льготных категорий – физических лиц-предпринимателей на патентной или упрощенной системе налогообложения (1 группа) – 200 рублей). Абонентская плата за пользование системой «Клиент-банк» взимается по тарифу 200 рублей (для льготных категорий – 100 рублей).

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