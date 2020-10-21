Командир бригады ВСУ избил подчиненного «за стукачество»

Боевики ВСУ жалуются на тыловое обеспечение частей. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

На позициях 18 батальона 35 бригады командир Дердуга провел воспитательную беседу с подчиненными, в результате которой был избит один из боевиков. Оказывается, он хотел покинуть часть с намерением обратиться в военную прокуратуру с жалобой, что не понравилось командиру. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— На передовых позициях 18 батальона 35 бригады морской пехоты нами отмечается растущее недовольство работой тыловых служб бригады. С целью снижения уровня напряженности по приказу комбрига Паласа, командир батальона Дердуга в сопровождении замов провел беседу с личным составом 18 батальона на переднем крае, используя угрозы и физическое воздействие. Результатом такой работы стало самовольное оставление части старшим матросом Ренькас, который по словам сослуживцев был избит командиром за намерение обратиться в военную прокуратуру по факту некачественного тылового обеспечения, — говорится в сообщении.

О самочувствии подчиненного после проведенной «воспитательной беседы», в оборонительном ведомстве Республики не доложили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Как в СБУ вербуют стариков из республик Донбасса, которые получают пенсии на Украине

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)