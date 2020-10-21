Погода в Донецке на день: 22 октября солнце будет редко показываться из-за облаков, без осадков

За последние 130 лет 22 октября максимальная температура составляла 24 градуса, а минимальная – минус восемь Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Погода в Донецке на 22 октября обещает быть облачной. Солнце будет редко показываться из-за туч. Особенно в первой половине дня. Но, по прогнозам синоптиков, во второй половине дня небо проясниться. Осадков в этот день не предвидится.

С 21.00 21 октября до 21.00 22 октября температура воздуха будет колебаться от семи градусов тепла ночью до 16 градусов днем. Скорость воздушных потоков в среднем будет достигать 4 – 10 метров в секунду. Возможны порывы до 11 метров в секунду. Ветер будет дуть в юго-западном направлении.

Народный прогноз погоды. 22 октября почитается память апостола Иакова Алфеева. В это время раньше часто выпадал снег. Однако для прогноза погоды на предстоящее лето наши предки больше доверяли наблюдениям за луной. Если она круглая, то следующий сезон выдастся сухим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бердичевский: «Запад тоже всё больше и больше осознаёт, чего стоят обещания Зеленского»

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал недавние заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова (подробнее)