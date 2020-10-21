Бердичевский: «Запад тоже всё больше и больше осознаёт, чего стоят обещания Зеленского»

Бердичевский не первый говорит о том, что ДНР будет отстаивать Минский формат переговоров. Фото: ДАН

На этой неделе, так называемый «министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», вице-премьер страны Алексей Резников сделал достаточно заявлений по поводу будущего жителей Донбасса и неэффективности Минского формата переговоров. Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский решил прокомментировать слова украинского политика и упомянуть грехи во внутренней политике действующих властей.

— Резников ереплюнул даже экс-президента Украины Порошенко по части заявлений, полностью дискредитирующих Украину как партнёра по переговорам… Получение своих пенсий и социальных выплат на территории Украины для наших граждан все эти годы постепенно становилось всё более невыполнимой задачей... Жители Донбасса, даже просто русскоязычные граждане Украины там становятся людьми третьего сорта и об этом свидетельствует ряд законодательных инициатив украинских парламентариев, — отметил Бердичевский.

Также депутат настаивает на том, чтобы Минские соглашения были выполнены Украиной. Ведь это единственный путь урегулирования конфликта в Донбассе.

— А заявления Резникова о неэффективности Минского процесса – чистой воды практика двойных стандартов. Ведь именно украинская сторона вставляет палки в переговорный процесс и прикладывает колоссальные усилия, чтобы сделать переговорную площадку неэффективной. При этом украинские переговорщики дискредитируют себя, своих западных кураторов и в целом ставят под сомнение договороспособность государства Украина, — добавил депутат Народного Совета.

В конце Бердичевский просто повторил позицию МИД Республики. В том смысле, что западным партнерам Киева можно только посочувствовать. Поскольку любые договоренности с властью «Незалежной» могут быть нарушены в любой момент. Донбасс ощущает это на себе уже не первый год.

— Запад тоже всё больше и больше осознаёт, чего стоят обещания Зеленского, — сказал в заключение Владислав Бердичевский.

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