На КПВВ «Станица Луганская» пограничники фиксируют IMEI-коды для слежки за жителями ЛНР

«Геолокация» должна быть включена все время пребывания человека на территории ЛНР. Фото: сайт "Державна прикордонна служба України"

Граждане, пересекающие границу на КПВВ «Станица Луганская», становятся на учет у СБУ с помощью своих же смартфонов и других гаджетах, где есть функция определения геолокации. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— По нашим данным, отмечается работа сотрудников СБУ на КПВВ по изъятию смартфонов и планшетов у жителей, имеющих основания для перемещения на территорию ЛНР, а также фиксации IMEI кода устройства и дальнейшей установки программного приложения "Дiй дома", — рассказал Осадчий.

СБУ планирует отслеживать местоположение владельца гаджета, пока он находится на территории Республики, и определить его круг лиц. Поэтому одно из требований сотрудников спецслужб – это держать функцию «геолокации» на смартфоне постоянно включенной.

В Народной милиции ЛНР уверены, что таким образом украинское руководство продолжает вести свои преступные действия в отношении мирных граждан, нарушая их права ограничивая свободу.

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