Коллектив столичной муздрамы исполнил мечту юной артистки из Докучаевска

Артисты муздрамы приняли решение и дальше участвовать в судьбе юных талантов. Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна поучаствовали в акции «Дерево желаний». Они решили исполнить мечту детей из Докучаевска. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Артисты пообщались с детьми, подарили им наборы для творчества, игрушки и провели экскурсию по закулисьям Донецкой муздрамы. Подарки получили 11 ребят.

Удивлением для коллектива стало нематериально желание девочки Виктории Крюк. Она попросила мастер-класс для себя и своих друзей. Ознакомительный урок артисты, конечно, провели, но на этом они решили не останавливаться. Они обменялись номерами телефонов с юными талантами и пообещали в дальнейшем оказать им поддержку в их творческих начинаниях.

— Когда мы подводим итоги – это подразумевает окончание какого-то проекта. Но добрые дела нельзя ограничить сроками, тем более, когда речь идёт о детских мечтах. Мы обязательно продолжим это благое дело, не оставим без внимания тех, с кем познакомились, будем рады помочь осуществлению желаний других детей, которым так необходима помощь взрослых, — отметила генеральный директор, художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна, заслуженный деятель искусства Наталья Волкова.

Напомним, что проект «Дерево желаний» существует с 2019 года. Его цель – это исполнение желаний детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Обычно ими становятся сироты, дети из многодетных или малоимущих семей, а также ребята с различными заболеваниями.

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