Жители Станицы не могут дозвониться в экстренные службы из-за действий ВСУ

Киевские силовики неоднократно использовали РЭБ для препятствования работе СММ ОБСЕ. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Жители Станицы Луганской жалуются на перебои со связью в населенном пункте. Они начались, когда украинские силовики стали использовать средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотников иностранных наблюдателей в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— В результате работы средств РЭБ противника отмечаются сбои в функционировании сотовой связи и телерадиовещания в данном районе. Большинство жалоб поступает от жителей, проживающих в населенном пункте Станица Луганская, о невозможности дозвониться по мобильным телефонам родственникам, в такси, а также экстренные службы, — говорится в сообщении.

После Осадчий уточнил, что боевикам Киева все же удалось избавиться от беспилотника. Они подавали сигнал БПЛА сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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