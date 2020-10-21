Швейцария присоединилась к помощи ДНР в борьбе с коронавирусом

Но на днях Республика приняла партию медикаментов для аптек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Швейцарии выделило для ДНР партию экспресс-тестов для выявления коронавируса. Теперь у местных медиков есть возможность более оперативно ставить диагноз пациентам и местных жителям, которые обратились в больницу с подозрением на COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

— Швейцарское агентство развития нам помогло – дали двадцать тысяч современных европейских экспресс-тестов, которые мы распределим по ковидным базам, и первичный диагноз будет ставиться с помощью экспресс-тестирования. А в дальнейшем будут ИФА и ПЦР – кому что показано, — рассказал Оприщенко.

Кроме того, и.о. министра добавил, что медикаменты для лечения коронавируса у пациентов сейчас поступают в Республику за счет закупок России и гуманитарной помощи. Но этого недостаточно.

— Сейчас мы разместили заказы в Российской Федерации и поступление лекарственных препаратов будет в течении 10-14 дней, быстрее не получается, потому что там тоже дефицит и приходится стоять в очереди, — добавил Александр Оприщенко.

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