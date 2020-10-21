Пушилин поручил ускорить поставку лекарств в ДНР

В ДНР выстраиваются очереди в аптеки за лекарствами от ОРВИ и пневмоний Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в Республику поступила партия медпрепаратов с большим количеством антибиотиков первой и второй группы. Это только часть того, что успела закупить ДНР на выделенные на борьбу с коронавирусом. Остальные медикаменты на сумму почти 50 миллионов рублей доставят в ближайшее время. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Оприщенко на совещании с Главой ДНР Денисом Пушилиным.

— Из выделенных средств 50 млн рублей пойдет на закупку препаратов. На сегодняшний день мы получили первый груз, там сумма небольшая, но большое количество антибиотиков I и II группы, — доложил Оприщенко. — На сегодняшний день произведена закупка препаратов у нескольких поставщиков. Я надеюсь, что в ближайшее время препараты к нам в Республику поступят. Думаю, что в ближайшие 10-12 дней ситуация должна значительно улучшиться

В свою очередь, Глава ДНР отметил, что у него есть информация от коммерческих аптек о том, что к концу следующей недели проблемы с медикаментами будут решены. Но этот срок нужно сокращать, по мнению Пушилина. Так что было дано поручение ускорить поставку лекарства в ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 октября 2020 года: В Республике выявили еще 117 зараженных

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 21 октября 2020 года (подробнее)